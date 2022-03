Candelo Città Possibile: "Le risposte non hanno soddisfatto"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Renzo Belossi e Fabrizio Ceria, di "Candelo Città Possibile", fatta al termine del Consiglio comunale di giovedì 24 marzo.

“Dovendo fare una sintesi del Consiglio si potrebbe dire che, di fronte al totale e palesato disinteresse di Gelone e della sua giunta nel discutere di Candelo all’interno del Consiglio comunale, le interrogazioni hanno permesso di poter almeno avere un Consiglio che non durasse cinque minuti per una variazione di bilancio, peraltro dopo oltre tre mesi e mezzo di inattività. Ormai non ci stupiamo più, ma è una doverosa considerazione da fare nei confronti di quei candelesi che rappresentiamo.

Nel concreto, le risposte non hanno soddisfatto. Per ogni situazione problematica evidenziata c’è una scusa: manca attenzione verso la segnaletica stradale che manca come in via Trento ed è colpa della ditta che non lavorava e a cui è stato tolto l’incarico, si chiede attenzione per il passaggio pedonale chiuso da mesi ed è responsabilità della Curia. Si fa presente, soprattutto, che il progetto “Ready to Jump” che doveva trasformare il Ricetto, presentato ormai un anno e mezzo fa in pompa magna è fermo al palo, e la colpa è del covid e della guerra (cit. il sindaco). Insomma, mai che si ammetta che i lavori e i progetti vanno seguiti, così come gli affidamenti, altrimenti i tempi si dilatano e le sorprese non mancano. Un esempio su tutti, il caso dell’affidamento a Fondazione Pistoletto dell’incarico per ridisegnare con il Terzo Paradiso la passerella del Ricetto.

Anche qui, prima si affida, poi si coinvolge la cittadinanza, su un progetto costoso ma con del potenziale, se seguito nel giusto modo, cosa che non sta avvenendo perché anche in questo caso prima si ottengono rendering e si impegnano risorse, e poi ci spiegano in Consiglio che in realtà nulla è deciso, che bisognerà sentire le associazioni e i cittadini cosa ne pensano. Mai il Consiglio ovviamente.

Su quest’ultimo punto, fortunatamente, la nostra interrogazione ha fatto sì che si rendessero conto che progetti del genere vanno discussi prima in Commissione e in Consiglio, poi estesi alle associazioni e alla cittadinanza. E se a queste ultime non piacesse? Si potrà tornare indietro? Francamente non siamo contrari a priori, anzi, un’opera del Maestro Pistoletto nel ricetto può essere un acceleratore importante di visitatori. Ma questi ragionamenti sono stati fatti? Ritorniamo al concetto della condivisione e della discussione: quando ce n’è poca come a Candelo, a perderne è sempre la collettività, non è certo un’offesa verso i consiglieri di opposizione”.