Biciclette alla stazione, Biella al Centro: "Si possono rimuovere quelle abbandonate?"

Porta la firma dei Consiglieri dei gruppi Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro e Buongiorno Biella l'interrogazione rivolta al sindaco e all'assessore competente che fa riferimento alle "biciclette davanti all’ingresso della Stazione Ferroviaria San Paolo attaccate ai salva pedoni (o dove capita) molte delle quali in evidente stato di abbandono".

"A pochi metri di distanza c’è un parcheggio coperto fatto apposta per le biciclette che risulta totalmente vuoto - si legge nel documento -, non potete rimuovere quelle abbandonate? È possibile mettere una apposita cartellonistica che obblighi i cittadini ad utilizzare l’apposito parcheggio per biciclette? Potete darci una data entro la quale verranno sistemate le problematiche segnalate?".