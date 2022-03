Sulle orme dei pellegrini, a contatto con la natura sulla via Francigena

Arriva la primavera e, soprattutto in questo periodo, tanta è la voglia di stare a contatto con la bellezza della natura che si risveglia.

Proprio per dare la possibilità a grandi e piccoli di passare una giornata all’aria aperta, alla scoperta di un territorio ricco di sorprese, Slowland Piemonte e Bfp propongono sabato 9 aprile 2022 una passeggiata guidata storico-naturalistica sugli antichi tracciati della Via Francigena e del Cammino di Oropa tra Cavaglià, Roppolo e Viverone.

Partendo da Cavaglià la nostra guida, Fiorella, accompagnerà i partecipanti attraverso una zona ricca di biodiversità; sentieri che già nel medioevo erano una guida sicura per gli incerti piedi dei viandanti saranno ora la giusta via per i boschi dove piccole casette raccontano di gnomi e fantasia. E poi resti di borghi perduti, radure e vigneti spingendosi con lo sguardo fin dove le colline incontrano il lago creando un paesaggio unico e magico.

Nel corso della giornata saranno organizzati due turni di partecipazione, entrambi con partenza e ritorno a Cavaglià (BI): il primo alle 9.00, il secondo alle 14.30.

NOTE PER UNA CORRETTA PARTECIPAZIONE

Si consiglia un abbigliamento comodo e sportivo.

L'iniziativa verrà realizzata al raggiungimento di un congruo numero di partecipanti.

La tariffa di partecipazione è da intendersi per minori a partire da 12 anni e maggiorenni.

In fase di iscrizione, è necessario indicare la presenza di eventuali minori con età inferiore ai 12 anni.

Per eventuali dubbi o domande:

Emanuela mob. 349 400 7604

email: bfp@bfpweb.it