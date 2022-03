Magnonevolo: Aperto ufficialmente l'oratorio per bimbi e ragazzi

Ieri, 28 marzo, è stato aperto ufficialmente l'oratorio di Magnonevolo per i bambini e i ragazzi delle parrocchie di Cerrione, Vergnasco e Magnonevolo.

Don Angelo , aiutato da tutta la comunità, ha lanciato l'apertura dell'oratorio per i bambini e i ragazzi, con la speranza che diventi un riferimento domenicale e non solo per tutti, soprattutto per i giovani . L' inizio è stato dei migliori con la speranza che diventi una buona abitudine.