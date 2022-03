Tempi di attesa ridotti per telefonare all'Atc Piemonte Nord, con il nuovo contact center

Per Atc Piemonte Nord un nuovo sistema digitale per la gestione della telefonia. Una piccola ma significativa rivoluzione partita nel 2022, via via perfezionata, e destinata ora a migliorare in maniera sensibile l’efficienza dell’ente.

“Il nuovo contact center garantisce la riduzione di code e tempi di attesa per chi chiama Atc”, conferma il direttore Roberto Ghiglione, uno degli artefici del cambiamento in corso.

I numeri a supporto dell’iniziativa: da inizio anno a oggi, gli inquilini che hanno composto lo 0321-178788 messo a disposizione dall’Agenzia territoriale per la casa sono stati in media 1.500 al mese, ricevendo una risposta in poco più di 20 secondi, mentre la conversazione è durata circa tre minuti. Vale sottolineare che è possibile segnalare emergenze, guasti e richieste di manutenzione 24 ore su 24.

“Si tratta di un vantaggio – spiega Marco Marchioni, presidente di Atc Piemonte Nord – di cui beneficiano le migliaia di inquilini delle province di Novara, Vco, Biella e Vercelli che abitano nei nostri appartamenti. La pandemia da Covid – aggiunge il numero uno dell’ente – ha visto aumentare esponenzialmente il numero di persone che, non potendosi recare nelle quattro sedi di persona, si mettono in contatto con noi attraverso il telefono. Un’operazione, quella del nuovo contact center, che rientra nell’ambito di un miglioramento complessivo dei nostri servizi e della contemporanea riduzione dei costi di gestione. Nel corso dell’anno – sottolinea Marchioni – sono in arrivo altre novità. A breve sarà on-line il nuovo sito dell’ente con una veste grafica rinnovata e la presenza in home page di un chat bot che metterà in contatto l’internauta con un’intelligenza artificiale in grado di fornire risposte utili”.

Segnalare i guasti al contact center o sul chatbot attraverso il sito www.atcpiemontenord.it o anche da smartphone, ricordano infine dall’Agenzia territoriale per la casa, è importantissimo perché consente agli operatori di allertare immediatamente i tecnici, in modo che il problema venga risolto prima possibile.