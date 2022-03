Riqualificazione Est Biella, i promotori in consiglio provinciale

“Sviluppo della Città di Biella – Riqualificazione area EST della Città di Biella” è il nome del progetto che il tavolo formato dagli agli ordini provinciali di architetti, ingegneri e periti, dal collegio dei geometri, da ANCE, CNA, Confartigianato e Confesercenti, hanno presentato oggi, lunedì 28 marzo, durante l'audizione al consiglio della Provincia di Biella.

In sostanza un progetto di riqualificazione urbana che, con ingresso dalla stazione San Paolo, unisce la Strada Trossi a via Carso per arrivare al vecchio ospedale, e prevede la ristrutturazione dello stesso ex nosocomio cittadino, e delle aree ex Pettinature Riunite ed ex Lanificio Rivetti.

Un progetto per cui ci sono privati disposti ad investire, come spiega Francesco Panuccio, Presidente Ance Biella: “In particolare per due di queste aree gli investitori potrebbero permettere la partenza dell'iniziativa. Bisogna "sfruttare" l'occasione e non aspettare troppo perchè, se il privato non ha un ritorno, rinuncia. Queste persone cercano collaborazioni sul territorio".

Il tavolo ha infatti chiesto audizione anche al consiglio comunale di Biella: “E' da tanto - aggiunge Panuccio - che si parla della variante al Piano Regolatore di Biella, piano che è vecchissimo. Noi vogliamo ragionare di un nuovo urbanesimo della città e proporre di inserire quest'area nella variante".

Il Presidente Emanuele Ramella Pralungo ha ringraziato i promotori per avere chiesto alla Provincia di essere tra gli attori del progetto, e, in stretto collegamento allo stesso, ha ribadito il progetto provinciale di raddoppio della Strada Trossi.