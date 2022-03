Emergenza sfratti, una dozzina a Biella le famiglie in difficoltà

A febbraio, l’assessore regionale alla Casa Chiara Caucino davanti alla II Commissione del Consiglio regionale aveva affermato che la Regione: "Stava monitorando costantemente la situazione e mettendo in campo tutte le misure necessarie per contenere il fenomeno degli sfratti e garantire il diritto alla casa”. Ma anche a Biella, il Comune inizia a fare i suoi conti. E a oggi, secondo quando affermato dall'assessore alle Politiche Sociali Isabella Scaramuzzi in consiglio comunale in questi giorni, le famiglie che rischierebbero di trovarsi senza casa nel capoluogo, sarebbero 12.

Difficile ancora conoscere i dettagli e le volontà di ciascun comune, ma secondo le stime sindacali, in Piemonte le richieste di sfratto potrebbero essere più di 5.000.

In Piemonte nel 2020 sono stati emessi 3031 provvedimenti, di cui soltanto 603 eseguiti a causa dei limiti imposti dall'emergenza Covid-19, un numero che seppur inferiore rispetto a quello degli anni passati alla luce della pandemia non può che preoccupare. Senza contare, che come sottolinea sempre l'assessore Caucino: "Permangono criticità dell’impianto normativo nazionale sul Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli che ne rendono difficoltosa l’effettiva erogazione".