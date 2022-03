Casapinta: Bonificate due discariche "storiche" e ripuliti i sentieri dai volontari FOTOGALLERY

Prima di un cinquantennio fa la raccolta rifiuti non funzionava come oggi e nei paesi si creavano delle discariche che venivano coperte di terra per ogni frazione. I volontari di Casapinta, durante le ricognizioni per il ripristino e pulizia dei sentieri, hanno individuato due discariche "storiche" sotto le frazioni Guardia e Bosco ed oggi, 27 marzo, in occasione della giornata ecologica, una trentina di partecipanti, guidati dal vice sindaco Danilo Cavasin, e una giornata di lavoro, hanno contribuito alla totale bonifica delle due aree oltre che alla pulizia di tratti di sentieri in prossimità della strada per Masserano vicino alle cave.

Oltre ai 40 sacchi di materiale differenziato tra plastica e vetro, un enorme cumulo di rifiuti ammassato, in un luogo agevole per il ritiro, sarà conferito da COSRAB per lo smaltimento.

Con l'occasione è stata distribuita a tutti i partecipanti la cartina dei sentieri aggiornata con il tracciato n. 5, Lungolago sentiero dei pescatori con il QR per scaricare la traccia gps.