Rugby, Serie A: Biella vince la battaglia contro Alghero, ma per Porrino è: "La peggior partita della stagione"

Alghero, “C.S. Maria Pia” – domenica 27 marzo 2022 ore 14,30

Campionato Nazionale Maschile Serie A,

XIV giornata Amatori Alghero v Biella Rugby Club 21-23 (6-13)

Marcatori: p.t. 3’ c.p. Morosini (0-3), 19’ m. Milnes n.t. (0-8), 22’ c.p. May (3-8), 24’ m. Milnes n.t. (3-13), 40’ c.p. May (6-13). s.t. 5’ c.p. Morosini (6-16), 7’ c.p. May (9-16), 25’ m. Foglio Bonda tr. Morosini (9-23), 33’ m. Izzo tr. May (16-23), 40’ m. Cipriani n.t. (21-23).

Amatori Alghero: May; Delrio, Deligios (76’ Peana), Serra (cap.), Gastaldo; Cipriani, Di Stefano (64’ Izzo); Fine, Canulli, Lo Pilato; Tveraga, Capozzucca (65’ Ilie); Stefani (76’ Spirito), Marchetto, Cataldi. A disposizione: Gueye, Macchioni, Gabbi, Sanna.

All. Toniolo

Biella Rugby Club: Foglio Bonda; Braga (52’ Ongarello), Morosini, Laperuta (56’ Musso), Lura; Grosso (cap.), Rorato (48’ Besso); Catalano, Wilson, Vezzoli; Bertone (41’ Boccardo), Protto (68’ Zanotti); Chaabane, Vaglio Moien, Milnes (39’ Romeo), Panigoni (58’ Chaabane). A disposizione: Ledesma.

All. Porrino

Arb. Luigi Palombi (Perugia)

AA1 Bertocchi AA2 Uccheddu

Calciatori: May (Amatori Alghero) 4/7; Morosini (Biella Rugby) 3/5

Cartellini: 26’ giallo a Stefani (Amatori Alghero); 74’ giallo a Vaglio Moien (Biella Rugby)

Punti conquistati in classifica: Amatori Alghero 1; Biella Rugby Club 4

Player of the Match: Milnes (Biella Rugby)

Note: giornata coperta e ventosa, 10° circa, campo in erba discrete condizioni. Presenti 300 persone circa.

Serie A – risultati XIV giornata: VII Torino Rugby – I Centurioni 15-17; Amatori Alghero - Biella Rugby 21-23; Parabiago – Cus Genova 34-18; Pro Recco – Cus Torino 3-80.

Classifica: Cus Torino punti 56; Biella Rugby 53; Parabiago 44; Rugby Milano 33; I Centurioni 27; Amatori Alghero 20; VII Torino 15; Cus Genova 13; Pro Recco 0.

Come da copione, oggi sul terreno del Maria Pia di Alghero è stata una grande battaglia. Niente è stato scontato fino al fischio finale. Biella è sempre stata al comando, ma i padroni di casa hanno messo in scena rimonte da cardiopalma che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Punizione in favore al 3’ e Morosini porta i gialloverdi avanti infilando i pali nonostante battesse un fastidiosissimo trasversale che ha condizionato, in maniera assolutamente imparziale, più volte nell’arco degli ottanta minuti il gioco al piede. Al 6’ Alghero ha l’occasione di pareggiare, ma l’ovale colpisce il palo. Ancora avanti Biella al 20’. In attacco, alla terza punizione consecutiva fischiata in favore e calciata in rimessa laterale, finalmente la maul buona. Dopo una prima fase in avanzamento, Milnes si stacca e conclude oltre la linea di meta. Trasformazione mancata per Morosini.

I primi tre punti conquistati al piede per Alghero arrivano al 22’, ma tre minuti più tardi, Biella va oltre. Da metà campo, Rorato gioca una punizione veloce, allarga a Milnes che dopo aver evitato un placcaggio, conclude solitario l’azione nel modo più efficace. Per la seconda volta non arriva la trasformazione. Dal 30’ Alghero gioca con un uomo in meno, ma Biella non riesce ad approfittare del vantaggio. I gialloneri attaccano. Dura la difesa biellese che però concede agli avversari due ghiotte opportunità di penalty. Se ne concretizza solo una che fissa il parziale sul 6-13.

L’orgoglio di Alghero esplode nella ripresa e fa paura. Un penalty andato a segno per parte non schioda il risultato dal sotto break: 9-16. I sardi, reduci da una sconfitta a zero punti, danno l’anima per non deludere il proprio pubblico e attaccano ripetutamente. Grosso e compagni arginano le bordate, buono il lavoro dell’estremo Foglio Bonda, ma riescono ad oltrepassare la metà del campo solo dopo il 60’ quando Morosini, per dare profondità all’azione, apre al giovane estremo che conclude in velocità al centro dei pali al 65’. Facile la trasformazione, ma il match è tutt’altro che terminato. Al 30’ entra in campo il mediano di mischia Luca Izzo, ex Biella Rugby, che supportato da tutta la squadra graffia gli ex compagni di squadra segnando al 33’. Al 40’ è ancora meta per Alghero, segna Cipriani. Lo score segna 21-23.

L’esito dell’incontro è appeso alla trasformazione di May che non arriva.

Marco Porrino, head coach Biella Rugby: “La peggior partita della stagione. Abbiamo sbagliato tutto. Ci eravamo dati come obiettivo possesso e disciplina, invece abbiamo buttato via palloni importanti, concesso troppo senza mai costruire niente. L’unica cosa positiva ottenuta oggi sono i quattro punti. Bene Leo Braga, Rorato, Besso e Foglio Bonda, sempre puntuali”.