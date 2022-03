Orzinuovi si piega alla regola del Forum, FOTO

Alla fine arriva la seconda vittoria consecutiva al Forum, per questa Edilnol che non finisce di stupire e che mette in scena una partita decisamente tosta. Biella, priva del suo coach Zanchi, parte bene subisce il ritmo partita di Rebec, e Sandri va sotto anche di dodici punti nel secondo quarto, ma ha il merito di non disunirsi, di rientrare e di vincere poi la partita nella ripresa quando i suoi piccoli imprimono un ritmo decisamente incredibile al match andando anche sulla doppia cifra di vantaggio. Da pura accademia, l’ultimo quarto con Biella che controlla mentre Orzinuovi mestamente colleziona la sua 23 sconfitta.

Storia strana quella dei bresciani, che pur con un roster di tutto rispetto sono diventate la cenerentola del girone. Biella non finisce di stupire questa sera il migliore in campo, non ne voglia la coppia di americani Davis e Hasbrouck, comunque 42 punti in due, la diamo a Soviero, non solo per i 12 punti realizzati ma per il ritmo impresso, per gli assist, e per le palle recuperate.

Una prova magistrale del giovane che ha affrontato giocatori ben più esperti di lui con il piglio del veterano. Una menzione speciale anche a Luca Infante che ha duellato in modo rusticano con Andrea Renzi dando e prendendo sportellate per 25 minuti di puro agonismo. Una presenza quella del leone in campo quanto mai sentita vista anche lo scarso apporto di Morgillo gravato dai falli.

Ora, due partite per chiudere la regular season a Mantova e in casa con Urania due partite che se portate in porto entrambe potrebbero riservare sorprese per la classifica finale. Chissà ?

Edilnol Biella vs Agribertocchi Orzinuovi 82 – 70 (18 – 21; 35 – 36; 63 – 53)

Edilnol Biella: Soviero 12, Bertetti 11, Infante 7, Porfilio 0, Bianchi 0, Vincini 2, Pollone 2, Pietra n.e, Loro n.e, Morgillo 6, Hasbrouck 15, Davis 27- All. Zanchi

Agribertocchi Orzinuovi: Rebec 17, Sandri 5, Giordano 12, Renzi 16, Baldassarre 9, Spinoni n.e., Martini 7, Janelidze 4, Magarini n.e, Wicramanayake n.e, Fokou 0 All. Bulleri

Tiri Liberi Biella 10/21, Orzinuovi 10/18. Rimbalzi Biella 45, Orzinuovi 29 Assist Biella 14 Orzinuovi 9