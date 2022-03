Valdilana, un saluto all’inverno con la polenta e baccalà di Auser Vallestrona

L’inverno è ormai alle spalle ma c’è ancora tempo per un ultimo saluto, dato gustando uno dei piatti tipici di questa stagione. Per domenica 3 aprile, Auser Vallestrona propone a chiunque volesse pranzare con polenta e baccalà una distribuzione del tradizionale piatto, in partenza alle ore 10:30 presso la sede di Piazza Repubblica 6 a Valle Mosso.

Disponibile la sola formula da asporto con contenitore portata da casa. Per info e prenotazioni contattare, ad orario pasti, Nurra Giovanni al 338 3183724 oppure Crepaldi Pierino al 347 0672235.