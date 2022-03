Valdilana: "Gusto al Centro" piace ai visitatori al Centro Zegna FOTOGALLERY

Il Centro Zegna con "Gusto al centro", è stato protagonista di una riuscitissima giornata dedicata ai piccoli produttori che hanno esposto e fatto conoscere ai visitatori specialità bio, prodotti tipici del Biellese, frutta e verdura a chilometro zero e prodotti di artigianato.

L’evento, realizzato dal Consorzio Turistico Alpi Biellesi in collaborazione con Oasi Zegna, con FAI delegazione di Biella e con Regione Piemonte, è stato molto apprezzato dal numeroso pubblico arrivato per passare una giornata all'insegna dell'identità territoriale e in grado di generare curiosità ed interesse anche per i visitatori arrivati da fuori provincia.

Presenti più di venti produttori locali con i loro prodotti: verdure e frutta (tra questa le nocciole) a km zero, succhi di frutta, pane da pasta madre e prodotti da forno, pasticceria varia, prodotti da latte vaccino e di capra, salumi, miele e smielate, liquori, conserve, marmellate, salse e sughi, mostarde, birre artigianali, vini, riso, condimenti, zafferano, prodotti senza glutine, farine macinate.



Tra le bancarelle i canti della corale Cesare Rinaldo hanno contribuito a rendere ancora più tipica l'atmosfera dell'evento mentre i bimbi hanno avuto l'opportunità di partecipare ai laboratori di acquerello di Roberta Fontolan per creare delle "piccole grandi opere".

Il punto ristoro con le specialità del territorio ha reso possibile, a chi ha voluto passare l'intera giornata al centro, di pranzare all'aperto e di godere in pieno di questa occasione di svago.