La Pro Loco di Crocemosso saluta la primavera con una camminata, FOTO

La giornata non è delle migliori, ma la primavera è arrivata, e la camminata non competitiva nei dintorni del paese organizzata dalla Pro Loco di Crocemosso oggi domenica 27 marzo per salutare la nuova stagione, è partita.

Tante le persone che si sono date appuntamento presso la Pro Loco dove era in programma la partenza, giovani, donne, anziani e bambini. E con loro non sono mancati anche i migliori amici dell'uomo.

Sono più di 200 gli iscritti hanno potuto scegliere e cimentarsi in due tipologie di percorsi: rispettivamente di un’ora e mezza, con una lunghezza complessiva di circa 4 km e due ore e mezza.

Subito dopo la camminata, i partecipanti hanno potuto ristorarsi con una merenda preparata dai volontari della Proloco di Crocemosso.