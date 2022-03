Cavaglià, l’85esimo anno del gruppo Alpini: i festeggiamenti in programma ad aprile, Foto Pixabay

Non manca molto ai festeggiamenti per l’85° anniversario del gruppo Alpini di Cavaglià, i quali avranno principalmente due appuntamenti uno di fila all’altro.

Si parte venerdì 1° aprile, alle ore 20:30 al salone polivalente, con i canti alpini e popolari che saranno proposti dalla fisarmonica di Sabrina Silvestrin. Il giorno successivo, sabato 2 aprile, arriverà il momento dell’ottavo raduno degli Alpini della Bassa che, in partenza alle ore 15:30 presso piazza Palatucci, vedrà svolgersi un pomeriggio tradizionale, composto da alzabandiera, messa e aperitivo alla sede del gruppo di Cavaglià.

In conclusione, alle ore 19:30, è in programma una cena a base di rancio alpino al polivalente e, anche in questa occasione, ci sarà l’accompagnamento musicale di Sabrina Silvestrin. Coinvolti nel raduno di sabato 2 aprile anche i vicini gruppi di Alice Castello, Carisio, Borgo D’Ale, Tronzano, Santhià e Salussola.