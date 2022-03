Biella: Al mercatino dell'antiquariato minore si respira aria di primavera FOTO

Mercatino di antiquariato minore e artigianato, con espositori che propongono oggetti e lavori che provengono da tutto il Piemonte, Lombardia e valle d'Aosta da 35 anni nelle ultime domeniche di marzo, giugno e settembre

Si respira aria di primavera in questo primo giorno di ora legale e Biella assapora una passeggiata in Riva fino in Piazza del Monte quasi completamente senza mascherina. Bancarelle che attirano la curiosità su oggetti antichi che fan ricordare usanze fin ai tempi dei nostri bisnonni