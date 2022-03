Anche a Castelletto Cervo si cammina “Insieme per l’Ucraina”

Anche a Castelletto Cervo si svolgerà una camminata benefica in favore della popolazione ucraina. Organizzata dalla Pro Loco locale e in programma per domenica 3 aprile, la passeggiata benefica “Insieme per l’Ucraina” richiede una quota di partecipazione di 5 euro mentre sarà gratuita per i bambini fino ai 6 anni. Il percorso, per un totale di 7 km, si svolgerà tra i torrenti Ostola e Cervo andando così ad esplorare la natura della valle e, in particolare, i suoi laghetti.



Il ritrovo è alle ore 08:30 presso la sede della Pro Loco di Castelletto, nei presso del Parco del castello, con partenza programma alle 09:30. In conclusione, oltre a tè e tisane offerte all’arrivo e all’omaggio di partecipazione, ci sarà la possibilità di pranzare, secondo la formula da asporto, con polenta e baccalà o polenta e saracca.

Preiscrizioni contattando i numeri 349.0874418 o 347.0567180 tramite SMS o WhatsApp. Per il pranzo rivolgersi al 349.0874418 oppure al 333.8987448. Gradita la presenza di cani.