Lingua materna, lingua del cuore in “Casa Sardegna” a Biella e a La Plata

Saranno i versi di Nicola Loi di Ortueri (Nuoro) a fare da colonna portante all’incontro transoceanico tra il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo Sardo “Antonio Segni” di La Plata: appuntamento mensile che mette in contatto Sardi e Italiani che vivono in Italia e in Argentina nell’ambito di “Casa Sardegna - gemellaggio tra Nuraghes”, progetto a regia regionale su indirizzo assessoriale di Alessandra Zedda, Assessore del Lavoro e Vicepresidente della Regione Autonoma della Sardegna.

I testi, precedentemente pubblicati sul sito istituzionale del Circolo Sardo di Biella, rilanciati sulla pagina FaceBook del Circolo Sardo di La Plata e su diversi media e giornali cartacei, verranno letti on-line, avvalendosi della piattaforma Zoom.

Poeti contemporanei che raccontano la quotidianità del presente nella lingua ancestrale di oggi, vestendo i panni del vate con versi di ispirazione quasi profetica; poesie a tema civile, sacro, quasi sacerdotale a consolare e guidare i cuori e le menti, sostegno e conforto in un tempo presente sempre più difficile.Alla ricca produzione di Nicola Loi faranno da contrappunto i “proverbi africani” di padre Oliviero Ferro di Plello di Borgosesia, tradotti in sardo campidanese da Giulio Solinas di Sestu (Cagliari).Le traduzioni in Italiano di Grazia Saiu sono revisionate da Roberto Perinu e da Battista Saiu, su indicazione degli autori.

Alcune opere, in omaggio alle “Patrie di accoglienza”, sono tradotte in Piemontese letterario nella trasposizione dij Brandé, a cura di Sergi Girardin, di Caraglio (Cuneo), e rese in Castigliano da Matteo Rebuffa, di Candelo (Biella).

