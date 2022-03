"La mia Biellese in serie A", la presentazione a Mongrando

"La mia Biellese in serie A" (editore Cienne - CNNC) è una pubblicazione largamente romanzata, che si pone l'obiettivo di aprire una finestra sulle celebrazioni del 120° anniversario di fondazione del club. L'idea di un libro tematico e multitasking, oltre ad essere la ciliegina sulla torta del merchandising del progetto "Biellese 1902" nuova versione, è un antipasto di quelle che saranno le idee legate al prestigioso compleanno.

La presentazione sarà celebrata lunedì 4 aprile p.v. (alle 20,30) nella cornice del Salone della Biblioteca Civica di Mongrando, dove sarà allestita un'area propedeutica alla presentazione e all'acquisto del libro. L'accesso, regolato dalle normative aggiornate sul recente D.L. anti Covid 19, sarà libero a tutti fino alla concorrenza della capienza massima. Per la gioia di tifosi e appassionati, alla serata presenzieranno diversi protagonisti del libro, dal presidente attuale Luca Rossetto all'intramontabile mister della Biellese dei record Roberto Bacchin, passando per altri big bianconeri. L'invito a partecipare è stato esteso a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del romanzo (ex giocatori, allenatori, dirigenti, collaboratori). Insomma un simpatico ritrovo familiare, con il passato che tornerà attuale con vista sul futuro!