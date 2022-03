FuoriluogoKidsEYoung, lunedì un'Estate in Rifugio

Fuoriluogo si sdoppia e diventa anche #FuoriluogoKidsEYoung con un appuntamento per ragazzi in programma lunedì 28 marzo a Biella, alle 17, presso la Biblioteca Ragazzi Rosalia Aglietta Anderi di Piazza La Marmora 5, dove Sofia Gallo presenta “Un’estate in rifugio”.

Il libro, edito da Salani, è un’appassionante storia di montagna, amicizia, amore e coraggio, che mostra come un’estate sulle terre alte possa cambiare la vita, in particolare quando si hanno tredici anni. Un romanzo delicato e profondo, uno spaccato di vita che intende guidare i giovani lettori attraverso i primi moti del cuore adolescenziali, accompagnandoli in alta montagna per comprendere la sfida con sé stessi necessaria a superare la paura di affrontare nuove esperienze.

L'ingresso è gratuito con mascherina FFP2 e Green Pass (sopra i 12 anni). Info e prenotazioni: 015.3507651; bibragazzi@comune.biella.it .

La prossima settimana anche un nuovo appuntamento con #FuoriluogoOff.

Giovedì 31 marzo, alle 18:30 alla Biblioteca Civica di Piazza Curiel a Biella, l'ospite sarà Irene Soave con il libro “Camilla, la Cederna (e le altre)”, le storie di Camilla Cederna e delle sue donne giornaliste che raccontano l'epoca della rivoluzione delle donne: mezzo secolo di giornalismo tra nevrosi, amori e conquiste, fino ai giorni nostri. Modera Nicolò Bellon.

L'evento è in collaborazione con Bompiani e Soroptimist International Biella. Ingresso con Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2