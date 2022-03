Pollone, San Barnaba, donna cade in un dirupo, la soccorrono Vigili del Fuoco e 118, foto Finatti

Disavventura per una donna oggi 27 marzo intorno alle 14, che alzandosi da una panchina in legno dove era seduta, a San Barnaba a Pollone, è inciampata, ed è caduta all'indietro in un dirupo con un dislivello di circa 1 metro e mezzo.

Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco e del personale del 118 che l'hanno trasportata all'ospedale per accertamenti.

La malcapitata non ha comunque mai perso conoscenza e sembrerebbe avere riportato appena qualche frattura.