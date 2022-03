Ci hanno impiegato oltre tre ore, da mezzanotte circa, i Vigili del Fuoco a domare l'incendio di una canna fumaria. La casa a Casale Margary tra Netro e Graglia, da dove nella notte è partita la telefonata al 112, tranne il sottotetto, è comunque agibile e il tetto non ha subito danni.

Molto impegnativo comunque l'intervento, che ha richiesto la distruzione della parte superiore della canna fumaria per permettere lo spegnimento e per la sua completa messa in sicurezza.