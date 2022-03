Calcio, Biellese inciampa in casa: è 2-2 contro il Baveno, FOTO

Beffa per i bianconeri che nei minuti finali subiscono il gol del pareggio. Durante la partita non sono mancate le contestazioni nei confronti di mister Rizzo

CRONACA

La Biellese entra in campo poco precisa nei passaggi e nel costruire l’azione, mentre il Baveno parte forte e nei primi minuti passa subito in vantaggio con il gol di Cervini. Dopo questa doccia fredda, i padroni di casa cercano di recuperare subito e al trentacinquesimo minuto, il portiere della squadra ospite, con un’uscita avventata causa il rigore, poi realizzato da Edoardo Artiglia, che apre il piattone e segna il gol del 1-1.

Nel secondo tempo la biellese inizia con un piglio diverso, e al quinto minuto Panatti completa la rimonta e porta in vantaggio i padroni di casa. Subito dopo il vantaggio dei bianconeri, il Baveno prova ad attaccare ma i ragazzi di mister Rizzo si difendono bene fino a quando, da un fallo sul portiere di casa, si innervosiscono gli animi e l’arbitro espelle Paolo Scienza per condotta antisportiva: Biellese in dieci uomini per i minuti finali.

Nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa non subiscono e si difendono bene, ma al 85esimo minuto, il Baveno colpisce la traversa la palla carambola al centro dell’area di rigore e Acosta insacca la palla di testa, siglando il gol della beffa che ferma ancora una volta la Biellese in casa.

Durante e dopo la partita sono partite anche alcune contestazioni nei confronti di mister Rizzo, con qualche coro e uno striscione, nonostante il secondo posto in classifica.