Viverone: il Comune vende legname

L'amministrazione ha pubblicato un avviso in cui annuncia che domani, lunedì 28 marzo 2022, presso l'edificio comunale, si procederà all’esame delle offerte per la vendita di legname di proprietà comunale, ricavato dal taglio di alberature di varia natura (tronchi e tondelli di strabus, roverella e betulla) sui terreni di proprietà comunale in fregio a Viale Lido.

Nel dettaglio, la gara si svolgerà con offerta libera « a corpo », e si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per il Comune. L'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida, purchè il prezzo sia ritenuto remunerativo per il Comune.

Le offerte dovranno pervenire esclusivamente entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, e precisamente entro il 28 marzo 2022.

Il legname oggetto della presente vendita è liberamente visionabile e già accatastato sui terreni di proprietà comunale.