Provincia, domani si riunisce il consiglio

Con prima convocazione alle 17, e seconda alle 18, il presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, ha indetto per domani, lunedì 28 marzo, il consiglio provinciale.

Primo punto dell'ordine del giorno le comunicazioni dello stesso Presidente.

L'assemblea dovrò inoltre esaminare una richiesta di audizione pervenuta dagli ordini provinciali di architetti, ingegneri e periti, dal collegio dei geometri, da ANCE, CNA, Confartigianato e Confesercenti in merito allo “Sviluppo della Città di Biella – Riqualificazione area EST della Città di Biella”. Dovrà definire gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende ed istituzioni. Istituire le commissioni consiliari. Esaminare ed approvare il rendiconto per l'esercizio 2021, ed una variazione al bilancio di previsione 2022-2024 con applicazione avanzo di amministrazione.

Ultimo punto dei lavori l'approvazione di convenzione e statuto per la costituzione della Conferenza d’Ambito Territoriale Regionale denominata “Autorità Rifiuti Piemonte”, ai sensi della Legge Regionale n. 1/2018.