Missione biellese in Ucraina: arrivati a destinazione materiale sanitario e aiuti

Ce l'hanno fatta, i volontari che a bordo di due pullman con l'organizzazione del presidente Cosrab Yuri Bodo, sono partiti per portare provviste e materiale sanitario in aiuto all'Ucraina. Alla presenza dell’ambasciatore italiano in Moldavia, nel magazzino di Anatolie hanno scaricato tutto il materiale.

Non solo: nel centro di accoglienza a Chisinau hanno inoltre tratto in salvo diverse famiglie.