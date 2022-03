Anffas, compleanno speciale numero 64: a Biella un incontro online che guarda alle nuove generazioni

Compleanno di Anffas nazionale numero 64 e XV Giornata nazionale delle disabilità intellettive e disturbi del neuro-sviluppo. Lunedì 28 marzo sarà una giornata speciale per diffondere un messaggio che affermi i princìpi e i diritti civili, umani e sociali sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. E sarà proprio la convenzione Onu al centro dell’evento online: “Convenzione Onu e disabilità: il punto di vista dei giovani in Anffas”, organizzato dai componenti, con e senza disabilità, della Consulta giovani dell’associazione.

«Saranno proprio le nuove generazioni – spiega Maria Teresa Rizza, presidente per la provincia di Biella del gruppo onlus di familiari di persone con disabilità – che, attraverso la propria forza creativa e il senso di adattamento al cambiamento, promuoveranno la mission associativa e sapranno dare vita a quelle innovazioni necessarie per proseguire quanto finora è stato fatto, non solo per la nostra organizzazione, ma per tutto il “terzo settore” e, quindi, a beneficio dell’intera collettività. La giornata del 28 marzo rappresenterà quindi l’occasione per sottolineare la necessità di formare e accompagnare le nuove generazioni in quel percorso di crescita e di consapevolezza comune sui princìpi di inclusione sociale e pari opportunità, temi, questi, a fondamento di una società più inclusiva, sostenibile ed equa all’interno della quale sia sempre garantita la migliore qualità di vita a tutte le persone con disabilità e le loro famiglie».

Nel corso dell’incontro del 28 marzo, su web, si susseguiranno interventi e testimonianze di diversi gruppi locali partecipanti a vari progetti del “terzo settore”. «Il tutto – concludono Rizza – a dimostrazione di come sia ancora urgente, sebbene numerosi siano stati in questi anni i traguardi raggiunti, una presa di consapevolezza sulla condizione di disabilità e sulla concezione che la stessa società ne ha, a partire dalle nuove generazioni».