Pray: giornata di giochi e divertimento al Parco Bau per i nostri amici a 4 zampe, FOTO e VIDEO

Pray: giornata di giochi e divertimento al Parco Bau per i nostri amici a 4 zampe

La disciplina cinofila conosciuta come Treiball è arrivata a Pray. Nella giornata di oggi, domenica 27 marzo, il parco Bau in via Sella ha ospitato un incontro di avvicinamento a questa attività.

"Questo parco è nato 7 anni fa - spiega il sindaco Gian Matteo Passuello - . E a distanza di tutti questi anni siamo contenti perchè tante persone anche in settimana vengono qui con i loro cani. Subito non era stato capito ma poi si è sparsa la voce ed eccoci qui anche oggi con questa bella iniziativa. E la totalità di tutto quello che vedete è grazie a Massimo".

"Questo parco è stato fatto affinchè i padroni conoscessero meglio i propri animali - spiega l'ideatore Massimo Bardizza - . Oggi è nata qui questa nuova iniziativa per dedicare del tempo ai nostri amici a 4 zampe, punto di riferimento sia di Pray che dell'intera Valsessera. Ma è solo il primo di una serie di appuntamenti dopo il periodo difficile che si è passato".

"E' un'area stupenda - commenta Alessandra Pilotto responsabile di Ambulanze Veterinarie Italia a Biella - , perchè i nostri amici possono divertirsi e giocare in tutta serenità".