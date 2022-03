Biella: un gattino si perde, e i Vigili del Fuoco lo salvano, FOTO

Storia a lieto fine per Merdy, un gatto di circa 6 anni che intorno alle 19 di oggi 27 marzo si è allontanato da casa, e che i suoi padroni sentivano miagolare ma non riuscivano a raggiungere.

La bestiola era finita in mezzo a un mucchio di sterpaglie, in un boschetto vicino alla sua casa in Salita San Giuseppe a Biella, e non riusciva a liberarsi. A dare il lieto fine alla storia è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco, oltre che le provvidenziali crocchette.

In poco tempo Merdy è stato tratto in salvo e messo in sicurezza con i suoi padroni.