A Biella in scena gli assoluti di tennistavolo, ottavi al Palasport (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Il Palasport di via Pajetta, a Biella, continua ad essere l’arena di gioco dei campionati italiani assoluti di tennistavolo. Nella giornata odierna, sono scattati i gironi di qualificazione del singolare maschile e nel primo pomeriggio quelli del femminile. Tra non molto prenderanno il via i tabelloni, che arriveranno fino alla disputa degli ottavi di finale.

Domani, domenica 27 marzo, i quarti saranno alle 9 per le donne e alle 10 per gli uomini, seguiti dalle semifinali e dalle finali. I match di doppio saranno sempre sulla distanza dei tre set su cinque, quelli dei singolari sui tre su cinque fino ai quarti e sui quattro su sette nelle semifinali e nelle finali.

Ad assistere sugli spalti il vicesindaco Giacomo Moscarola, insieme al consigliere regionale Michele Mosca e l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca.