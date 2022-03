Biella, ai Giardini Zumaglini brindisi solidale per gli over 50 sospesi dal lavoro

Sabato 26 marzo, L'Associazione Nuova Alba in collaborazione con la sede di Italexit per l'Italia Biella, il Comitato Civico Articolo 3 e Cibo Verace, hanno organizzato, presso i Giardini Zumaglini, un aperitivo solidale, a favore dei lavoratori over 50 sospesi dal lavoro.

Durante l'aperitivo, molti passanti hanno potuto dissetarsi con delle bibite e stuzzicare qualcosa da mangiare ma soprattutto hanno potuto donare, sia economicamente che beni alimentari, a chi è in stato di necessità.

Inoltre, si è lasciato anche spazio ad altre battaglie politiche come il dissenso verso l’obbligatorietà dei vaccini ai bambini. Chiunque volesse ricevere il pacco alimentare, potrà trovare la domanda sulle pagine Facebook di Italexit Biella e Nuova Alba.