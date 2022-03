Pollone, la Pro Loco riparte dalla Pezzata Rossa di Oropa alla 43a edizione

La Pro Loco di Pollone è lieta di annunciare, dopo ben due anni di forzata assenza, la 43° Esposizione della Pezzata Rossa di Oropa, domenica 3 aprile in piazza San Rocco, onorando la tradizione ed il lavoro dei nostri allevatori che con ostinata caparbietà riescono a realizzare un prodotto molto amato, ricercato e radicato nel cuore e nelle menti dei locali. Continuando poi il cammino culturale da tempo intrapreso, la Pro Loco ha voluto inserire nell’evento la Mostra open air, “Profumo di fieno” del pittore pollonese Giorgio Marinoni, una serie di acquerelli inneggianti alla bella stagione, alla fatica dei protagonisti, ai paesaggi, alle genti che vivono a contatto con il creato con semplicità, lontano dalle “miserie” dei tempi moderni, tecnologici e ahimè talvolta distruttivi. Sarà un appuntamento fresco, agreste, gioioso che riscalderà gli animi per troppo tempo assopiti.



Questo il programma domenica 3 aprile:

Saranno dodici gli allevatori provenienti da Biella, Muzzano, Sordevolo e Pollone che dalle ore 9,30 arriveranno con le loro mandrie, che saranno alloggiate presso il grande parcheggio attiguo al Parco Burcina ci aspettiamo circa 300 - 350 capi.

Qui per tutta la giornata sarà in funzione un fornitissimo punto di ristoro. Presso piazza San Rocco (chiesetta) allestimento di un piccolo ma fornitissimo mercato specifico per gli allevatori. Sempre qui la Mostra open air “Profumo di Fieno” dove sarà possibile incontrare l’artista Giorgio Marinoni alle 12,30 Pranzo dell’allevatore, dove troverete la insostituibile polenta e....tantissimo altro. Un particolare ringraziamento a tutti gli Allevatori presenti, a Giorgio Marinoni e alla ditta Piantino Traslochi e per la disponibilità dimostrata.