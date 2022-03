"D'amore non si muore", lo spettacolo a Ponderano

Ancora spettacolo a Ponderano.

Sabato 2 aprile terminerà la mostra "Sebben che siamo donne", presso lo Spazio Eventi Ex Vinicola (Via Mazzini 28, Ponderano, 13875, BI), con lo spettacolo "D'amore non si muore" di Riccardo Ruggeri. Parteciperanno gli allievi della scuola di musica e recitazione.

L'evento si terrà alle ore 21:00 presso il Centro Sociale (Via Mazzini 25, 13875, Ponderano, BI)