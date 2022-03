Incendio a Masserano, colpiti quasi due ettari e il vento complica le operazioni di Vigili del Fuoco e AIB FOTO

Sono in via di conclusione le operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo, segnalato questa mattina, 26 marzo, sulla Provinciale 315, nel comune di Masserano. Per cause ancora da accertare, quasi due ettari di terreno sono stati colpiti dalle fiamme.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato, insieme agli AIB e ai Carabinieri. Complice il vento, il rogo si è esteso impegnando per qualche ora le squadre presenti. Al momento, si stanno domando gli ultimi roghi e bonificando le porzioni di terra colpite.