Allarme a Viverone per un veicolo in mezzo al lago

Momenti di preoccupazione nella serata di ieri, 25 marzo, a Viverone. Alcuni passanti hanno notato un pick-up in mezzo al lago e hanno subito pensato al peggio.

Una volta sul posto, Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno scoperto che non c’era nessuno all’interno: è in fase di accertamento la dinamica dell’accaduto ma secondo le prime informazioni raccolte, il veicolo sarebbe stato parcheggiato senza il freno a mano ed è finito nel lago. Sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo da parte del carro attrezzi.