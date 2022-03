Gaglianico cerca interessati a organizzare i centri estivi 6-14 anni

A Gaglianico è possibile presentare la propria manifestazione d’interesse per ottenere la concessione in uso a titolo gratuito delle sedi comunali dal 13 giugno al 05 agosto 2022 per l'organizzazione, da parte di soggetti privati, di Centri Estivi per bambini dai 6 anni ai 14 anni per l’anno 2022.

I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse corredata dalla proposta progettuale entro le ore 12.00 di oggi sabato 26 MARZO 2022, a pena di esclusione, con le seguenti modalità:

Mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Gaglianico negli orari di apertura al pubblico; per posta elettronica certificata all’indirizzo: gaglianico@pec.ptbiellese.it per mail all’indirizzo: segreteria@comune.gaglianico.bi.it

Le proposte progettuali devono riportare nella descrizione dell’oggetto: Avviso pubblico - Manifestazione di interesse per la concessione in uso di locali e spazi da destinarsi all’organizzazione di Centri Estivi rivolti alla fascia dai 6 anni ai 14 anni per l’anno 2022.