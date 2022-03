“Verso la normalità” è il titolo della giornata di oggi, sabato 26 marzo, a Castelletto Cervo dove, in occasione delle Giornate FAI di Primavera, ci sarà un'escursione alla scoperta del Parco Reda.

Appuntamento alle 14:30 in Piazza del Municipio: il Gruppo Auser il Pioppo è a diposizione per il traporto di chi non può raggiungere il ritrovo.

La visita guidata inizierà alle 15:30. Per informazioni Maria Cristina (3515778027) e Antonia (3470567180)