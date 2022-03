Al lavoro i volontari a Pettinengo per l'archiviazione dei libri nella nuova biblioteca

L'appello del sindaco Gian Franco Bosso per la ricerca di volontari per l'archiviazione e scaffalatura dei libri nella nuova sede della Biblioteca “Luigi Pralavorio” in Piazza della Vittoria n°2 a Pettinengo, non è caduto nel vuoto.

A dare una mano al personale comunale sono infatti in questi giorni 5 volontari. Il Comune ha anche provveduto a chiedere l'allaccio alla rete internet. I tecnici provvederanno entro 25 giorni. Dopodiché si procederà all'inaugurazione.

“Non si sa mai cosa può accadere – commenta il primo cittadino -. Sono contento perchè va tutto bene, e ringrazio tutte le persone che ci stanno dando una mano, ma prima di fissare una data preferisco che il cantiere sia completamente chiuso e i lavori portati a termine”.