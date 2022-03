Biella: Nasce BIGREEN per un mercato dell'auto in continua evoluzione VIDEO

Biella: Nasce BIGREEN per un mercato dell'auto in continua evoluzione

“Un mercato dell’auto che cambia con una continua evoluzione” queste le parole di Corrado Pinzano, pilota, imprenditore e A.D, di AutomotivGest BiGreen marchio nato da pochi giorni a Biella, in via Vialardi di Verrone. Il nuovo show room è uno spazio dedicato alla vendita, noleggio a medio-lungo termine di auto elettriche ed ibride e tantissimi servizi.

“Stiamo rispondendo all’andamento del mercato - racconta Pinzano - che da qui in avanti sarà legato indissolubilmente alla mobilità sostenibile. Da noi sarà possibile noleggiare un'auto elettrica anche per pochi giorni, o noleggiare una flotta aziendale e ancora trovare tutte le soluzioni che impone la mobilità in relazione al rispetto dell'ambiente.

Con i nostri consulenti saremo a disposizione per trovare soluzioni compatibili con il proprio chilometraggio e il proprio lavoro, sottolineando che ci rivolgiamo sia al privato che alla piccola, media e grande azienda. Le nostre soluzioni sono pensate per un "chiavi in mano" fornendo anche gli strumenti per la ricarica domestica o aziendale. Le mie sensazioni nel guidare un'auto elettrica? Divertente e si può guidare con un solo pedale - conclude Pinzano"