"Cos’è la medicina di genere?", se ne parla a Ponderano

Il 31marzo alle ore 21 ,c/o il Centro Polivalente di Ponderano si svolgerà il primo dei quattro incontri che verranno organizzati dall’Associazione Donne Nuove con la collaborazione della Conferenza delle Donne Democratiche di Biella, per informare e sensibilizzare sulla medicina di genere, un approccio innovativo alle differenze nell’ambito della salute.

Lo stato di salute e di malattia assumono aspetti diversi nelle donne e negli uomini, non solo per le differenze legate al sesso, ma anche per le influenze socio-economiche e culturali (definite dal genere) che caratterizzano l’identità e i ruoli di ogni persona.

Uomini e donne presentano differenze nella comparsa e nel decorso delle malattie, così come nella risposta ai farmaci, differenze che tutti dovremmo conoscere.

Al primo incontro per aiutarci a…..saperne di più ci saranno : D.sse Patrizia Tempia e Maria Ruggieri, referenti dell’ASL BI per la Medicina di Genere; Dr. Francesco Leone Direttore Struttura complessa di Oncologia dell’ASL BI.

Introdurranno l’incontro Carolina Nara Velludo dell’Associazione Donne Nuove e Marinella Lentini referente del Gruppo Medicina di Genere della Conferenza delle Donne Democratiche di Biella