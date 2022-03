Sellino bici abbandonato in area giochi, continua a Candelo l’opera di pulizia dei Bogiagreen

“Sì, quello è il sellino di una bici... come ci si possa sognare di abbandonarlo in un'area giochi è un mistero. I nostri Bogiagreen, all'opera come tutte le settimane, ieri erano al Parco di S.Maria Maggiore”. A darne notizia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social.

“Invito tutti ad aderire, unendo belle passeggiate per Candelo ad una bella azione concreta per il proprio paese – sottolinea - Sarebbe davvero bello vedere sempre di più crescere questo spirito di partecipazione attiva e di cura per l'ambiente e per il territorio. Se interessati a partecipare o a collaborare, potete scrivere a ufficiocultura@comunedicandelo.it “.