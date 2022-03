Protezione Civile, oltre 200 volontari a Mongrando per la pulizia degli alvei dei torrenti FOTO

Esercitazione del Coordinamento di Protezione Civile territoriale a Mongrando - Foto Catia Ciccarelli per newsbiella.it

Oltre 200 volontari dei vari Coordinamenti Territoriali di Protezione Civile del Piemonte si sono dati appuntamento questa mattina, 26 marzo, a Mongrando per prendere parte all’esercitazione regionale di pulizia degli alvei dei torrenti in prossimità di ponti e strade. In azione mezzi e personale proveniente, oltre che da Biella, anche dalle province di Alessandria, Asti, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

“Una giornata spesa per il bene dell’ambiente in totale sicurezza – commenta Cleto Canova, presidente del Coordinamento di Biella nonché vicepresidente del Coordinamento Regionale di Protezione Civile – Ognuno aveva il suo cantiere con un compito specifico da svolgere. Siamo contenti di aver di nuovo ospitato nel Biellese un’esercitazione dal respiro regionale. Era da 4 anni che non accadeva. Purtroppo il Covid ha rinviato tante simili iniziative. Sono pienamente soddisfatto e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo momento”.

Sulla stessa linea d’onda anche il sindaco Antonio Filoni, presente insieme a due funzionari della regione Piemonte: “Si tratta di un giorno storico. L’esercitazione era in programma nel 2020 ma la pandemia ci ha costretto a rinviarla. Erano due anni che aspettavamo questo momento. Credo che la prevenzione sia la cura di ogni territorio. Grazie al presidente Canova e alle donne e agli uomini della Protezione Civile che hanno operato in maniera efficiente. Da domani, un paio di ditte raccoglieranno la legna avanzata e verrà donata all’associazione del paese Alveare per tutti quei cittadini che ne hanno davvero bisogno”.