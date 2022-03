Neve in montagna, Arpa Piemonte: “Manto nevoso ben consolidato, punti pericolosi isolati”

“Le deboli nevicate dello scorso fine settimana hanno ricoperto localmente gli strati di neve rossa che avevano interessato alcune zone delle Alpi. Successivamente le temperature sono gradualmente risalite, con lo Zero Termico che ha raggiunto i 1900-2100m nella giornata di mercoledì; l’ umidità è diminuita e questo ha notevolmente rallentato i processi di fusione che si sono concentrati nelle ore centrali delle giornate. In generale queste condizioni hanno favorito la trasformazione degli strati superficiali in croste da fusione e rigelo perlopiù portanti”. A scriverlo l’Arpa Piemonte sul proprio sito.

“Il manto nevoso continuo è pressoché limitato alle quote superiori ai 2700-2900m mentre sui versanti in ombra si spinge localmente fino al di sotto dei 1800-1600m a seconda dei settori – si legge - Per il fine settimana sono attese condizioni di tempo stabile con cielo prevalentemente soleggiato, più coperto sul sud della regione, con valori dello zero termico prossimi ai 2000m. Il grado di pericolo si mantiene 1-Debole su tutti i settori: i luoghi pericolosi sono piuttosto rari e generalmente limitati ai pendii estremamente ripidi”.