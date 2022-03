Ancora problemi per la spedizione biellese di aiuti in Ucraina, ma si prosegue

Sta diventando una corsa ad ostacoli la terza spedizione biellese di aiuti, partita nei giorni scorsi alla volta dell’Ucraina. “La situazione assume contorni incredibili – spiegano i volontari in viaggio - Il pullman sostitutivo che doveva venirci a prendere stamattina alle sette è arrivato alle otto perché si è rotto per strada. Ce ne hanno mandato un altro che per fortuna abbiamo finito di caricare adesso. La vettura con i meccanici partite da Torino per riparare l’altro pullman rotto a Milano si è fermata con la frizione bruciata quindi a due ore di ritardo”.