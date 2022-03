Aiuti per l’Ucraina, la spedizione biellese è arrivata a Chisinau FOTO

“Arrivati e accolti dagli amico moldavi che ci hanno preparato un pranzo spettacolare! Poi abbiamo scaricato tutto e siamo andati al centro Don Bosco di Chisinau per ringraziare l’ambasciatore che era in visita alla struttura con l’onorevole Delmastro e l’assessore del Piemonte Chiorino”. A parlare i volontari biellesi della spedizione partita nei giorni scorsi alla volta del confine ucraino per consegnare generi di prima necessità per la popolazione colpita dalla guerra. Un’iniziativa lodevole del nostro territorio a favore di una comunità costretta a fuggire dalle proprie case.