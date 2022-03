A Valdilana in consegna gli avvisi per il saldo Tari 2021

Sono stati consegnati in questi giorni alla cittadinanza di Valdilana gli Avvisi del Saldo Tari 2021 che scadranno il prossimo 31.03.2022. Le bollette sono state spedite tramite Poste Italiane ed e-mail. Il pagamento dovrà essere effettuato presso Banche e Poste tramite il modello F24 allegato. “Come già deliberato nel Consiglio Comunale del 30 giugno 2021”, commenta il Sindaco Mario Carli, “abbiamo deciso di suddividere il pagamento della tassa rifiuti in 3 rate, di cui le prime due scadute a luglio ed ottobre 2021 mentre il saldo scadrà ora, ciò per consentire una maggiore dilazione nel tempo dell’importo dovuto e venire incontro alle esigenze di famiglie ed attività di Valdilana. La stessa ripartizione verrà attuata per la Tari 2022”.

“In queste settimane, prima dell’invio delle bollette alla cittadinanza, ci siamo soffermati a leggere e rileggere i singoli importi delle singole bollette…Dobbiamo ridurre i costi…abbiamo pensato”. “Per questo motivo nei prossimi mesi sarà decisiva l’attività dell’amministrazione finalizzata a contenere la spesa che le famiglie dovranno sostenere per questo importante ed essenziale servizio”.

“Tengo a precisare”, prosegue il Sindaco, “che la Tassa Rifiuti o TARI altro non è che la ripartizione sui cittadini del costo complessivo che l’amministrazione comunale sostiene per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani (l’amministrazione comunale anticipa il costo pagando le imprese e poi provvede al recupero della spesa fra gli utenti che allo stato attuale sono circa 6.600). Questo costo, che si aggira attorno ad 1.600.000 Euro annui, è relativo ad oltre il 70% dei costi per la raccolta dei rifiuti da parte dei mezzi che giornalmente provvedono a ritirare i differenziati e gli indifferenziati e li conferiscono in discarica. Su questa voce stiamo lavorando assiduamente per ridurre i costi sostenuti della collettività, andando a ragionare su un sistema più efficiente che consenta, da un lato, di incrementare le percentuali di raccolta differenziata sino ad oggi raggiunte e, dall’altro, di ridurre i giri dei mezzi e di razionalizzare attentamente il servizio per consentire un risparmio sui costi totali. L’unificazione delle quattro municipalità in un unico territorio comunale ci può consentire una migliore organizzazione del sistema di raccolta, ottenendo possibili economie sui costi complessivi ambientali compresi. Dovremo ragionare anche sull’efficienza di alcuni punti di raccolta e concordare con i cittadini interessati la necessità del mantenimento degli stessi. Come Amministrazione Comunale avvertiamo l’esigenza di ridurre quanto più possibile i costi in un periodo oltre modo difficile per la pandemia prima ed ora per i decisi rincari di utenze e beni di prima necessità per la situazione di guerra. L’Amministrazione Comunale ha stanziato 65.000 Euro nell’estate 2020 a sostegno delle attività maggiormente colpite dalla pandemia ed ora ulteriori 65.000 Euro per le attività che vedranno quindi la loro bolletta tari 2022 ridotta direttamente. In questi mesi l’ufficio tributi è stato attivo per la concessione di rateizzazioni per coloro i quali, in difficoltà, non hanno potuto saldare quanto dovuto nelle tempistiche ordinarie concesse. Nelle prossime settimane ed entro il mese di maggio invieremo degli avvisi, in cui comunicheremo ai cittadini non in regola con il pagamento della Tari degli anni precedenti i mancati pagamenti, consentendo loro, qualora si ravvisi una difficoltà, di regolarizzare la loro posizione senza pagare sanzioni ed interessi in un arco temporale consono. Da un lato intendiamo assolutamente agevolare quanti, in difficoltà, hanno bisogno di maggior tempo per il pagamento di quanto dovuto, ma dall’altro intendiamo con decisione recuperare quanto non versato proprio per tutelare i tanti cittadini che hanno compiuto sacrifici per poter correttamente pagare quanto dovuto.”

“Come detto prima” conclude Carli, “la Tari altro non è che una ripartizione dei costi del servizio su tutti i cittadini che ne usufruiscono (pagare tutti per pagare meno). Se consentiamo che qualcuno, pur avendone la possibilità, non paghi, i cittadini onesti si troveranno a pagare di più. E’ un comportamento scorretto e questa amministrazione farà tutto quanto in suo potere per evitarlo. Ricordiamo infine ai cittadini che non hanno ancora ricevuto la bolletta Tari a casa, di attendere ancora qualche giorno poiché sono in spedizione; in caso di mancato recapito, si può contattare l’ufficio tributi con le consuete modalità. Qualora la bolletta venga recapitata in prossimità alla scadenza del 31.03.2022 sarà comunque possibile effettuare il versamento nei successivi 15 giorni dalla data di consegna senza alcuna maggiore spesa.”