Mongrando, presentate le proposte per i soggiorni marittimi e montani riservati alla terza età

Sembra essere andata a buon fine l’iniziativa lanciata qualche settimana fa dall’amministrazione del comune di Mongrando che, rivolta a persone della terza età, proponeva dei soggiorni al mare o in montagna.

Dopo l’incontro preliminare di martedì 8 marzo sono stati elaborati due piani vacanze.

Il primo avrà come protagonista la montagna ed è in programma dal 19 al 29 di giugno. La località scelta è Andalo, in Trentino Alto Adige, e i partecipanti saranno ospitati in un hotel con vista sulle Dolomiti del Brenta. Successivamente, dal 27 agosto al 10 settembre, verrà il turno del mare della provincia di Rimini, in Emilia Romagna. Per questa occasione i partecipanti si recheranno a Cattolica.



Le scadenze per effettuare l’iscrizione sono diversificate a seconda della vicinanza temporale del soggiorno proposto: per la montagna ci si deve iscrivere entro il 10 aprile mentre, per il mare, ci sarà tempo fino al 31 di maggio. Ad occuparsi di questa fase del processo sarà l’ufficio Cultura Scolastica, Socio educativa-Assistenziale, Amministrativa e Sport del Comune di Mongrando in Via Roma,40; in alternativa, chiamare il numero 015.666262 e chiedere di Stephanie.