Valdigne Triathlon protagonista a Vigevano: grande prestazione delle giovani promesse

A Vigevano, domenica 20 marzo 2022, si è disputato l’ormai classico Duathlon Giovanile organizzato presso il centro sportivo Santa Maria da JTC Vigevano con la regia di Barbara Molina.

Folta la presenza degli atleti di Valdigne Triathlon, una trentina, che insieme a più di 600 giovani provenienti da tutto il Nord-Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria) hanno colorato la kermesse nella splendida cittadina pavese.

Le prime a scendere in campo sono state le Youth A femmine, ottima prova di squadra con ben 3 atlete nelle prime cinque.

Molto buona la prova della torinese Silvia Turbiglio, che in virtù di tre frazioni ad alto livello, ha conquistato uno splendido argento, con un distacco di soli 3 secondi, dalla portacolori del Cuneo 1198 Teresa Vizio.

Eccellenti le prove della varesina Martina Lamperti, quarta al traguardo e della giovanissima arquatese al primo anno di categoria Erica Pordenon, 5°.

Positiva la prova dell’altra torinese Ludovica Sabbia, dodicesima.

Tra i maschi, prove positive per i torinesi Filippo Col, Alberico Icardi e per il giovane biellese, debuttante nella categoria, Vittorio Riva, che in una gara molto partecipata hanno ottenuto ottimi piazzamenti nella parte alta della classifica.

Sfortunata la prova di Giovanni Agrimi, che quando si trovava nelle prime dieci posizioni ha subito un problema al mezzo meccanico che lo ha messo fuori classifica.

Tra le Youth B ancora una prova di alto livello della biellese Costanza Antoniotti, argento, al primo anno in categoria superiore, la giovane portacolori del Valdigne Triathlon nonostante abbia ottenuto i migliori tempi in prima e terza frazione ha dovuto arrendersi alla straripante potenza di Sveva Parisi della DDS in seconda frazione.

Prove positive, sempre al debutto nella categoria, per la biellese Carlotta Freguglia, 15° all’arrivo seguita dalla compagna di Team Alice Col 16°, entrambe nella parte alta della classifica finale.

Tra gli Youth B prove positive dell’arquatese Mirco Pordenon (ottima la sua bike) 11° e del vigevanese Giacomo Gangi, che dopo una prima frazione con i primissimi, è stato coinvolto in una caduta ma nonostante la sfortuna è giunto 16° al traguardo.

In continuo miglioramento le prestazioni di Enea Demarchi, 26° sulla finish line.

Al pomeriggio si sono disputate le prove per i giovanissimi, con l’attento seguito dei Tecnici Maria Angioni, Carlo Sabbia e Gian Marco Rivella, hanno disputato eccellenti prove tra i cuccioli i torinesi Guglielmo Chieriotti, Gabriele Campagnaro e Fabio Marco Rivella.

Tra gli Esordienti buona prova per Giovanni Durando 9° seguito da Marco Turbiglio, Tommaso Mattiazzo e Marco Adriano Strazzari.