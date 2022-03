Biella, i campionati di tennis tavolo tornano in Piemonte dopo 22 anni; foto di Michael Benetti per newsbiella.it

Dopo ben 22 anni i campionati italiani assoluti di Tennis Tavolo tornano in Piemonte. Ad ospitarli, il PalaPajetta di Biella che, nella mattinata di oggi, venerdì 25 marzo, ha visto l’avvio del doppio misto dopo le qualificazioni di giovedì 24.

Le ultime edizioni svoltesi in Piemonte risalgo al 1999 (Novara) e al 2000 (Torino).

Il programma prevede tre intense giornate con il doppio misto in conclusione oggi e le singole categorie in competizione domani, 26 marzo, e domenica 27, giorno in cui saranno disputate le finali che incoroneranno i nuovi campioni. Per l’ingresso al palasport di via Pajetta sono richiesti il Super green pass e l’uso di mascherina FFP2.