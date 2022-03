AMSAP Scuderia Giovanni Bracco, iniziata la stagione

E' ripresa anche l’attività della Scuderia Giovanni Bracco, squadra sportiva dell’AMSAP (Auto Moto Storiche Alto Piemonte), il Club di Auto e Moto storiche, federato ASI (Automotoclub Storico Italiano), di Biella.

Lo scorso fine settimana, infatti, il giovane Filippo Vigna ha partecipato, a Pralboino, in provincia di Brescia, all'edizione 2022 del Trofeo Foresti, prova di Regolarità Classica organizzata secondo i regolamenti AciSport.

"E' stata una bella gara" ha commentato al termine "per me la terza alla guida (dopo l'Occhieppo-Graglia e Ruote nella Storia) ma, per la prima volta, senza mio padre al fianco. Per l'occasione mi ha infatti accompagnato Greta Nicolini che, pur essendo alla prima esperienza con cronometro e "roadbook", se l'è cavata benissimo. Nonostante la presenza di equipaggi molto esperti, con la nostra Fiat 1100/103 del 1954 abbiamo infatti chiuso al 13° posto del 3° raggruppamento e della categoria RC3 (vetture dal 1951 al 1969), e al 38° posto assoluto; una bella soddisfazione!".

Al Trofeo Foresti ha preso parte anche un altro equipaggio biellese, Giorgio Delpiano e Alberto Gatto, in questa occasione però in gara con le insegne del Registro Italiano Porsche 356, visto che erano alla guida di una Porsche 356 A T2.

"Quella con Giorgio è stata una bella sfida" racconta Filippo "un testa a testa per tutta la gara, prima davanti loro, poi noi ... bello!".

Proprio con Delpiano ma questa volta nuovamente come navigatore, Filippo Vigna farà, fra un paio di settimane, la seconda uscita della stagione, al Trofeo Valtellina Classic, a Sondrio, gara di Regolarità Classica valida anche per il Campionato Italiano di Specialità. "Lì ci sarà anche un altro equipaggio della Giovanni Bracco, Davide Callegher e Giancarlo Brondolin, alla guida della loro Innocenti Mini MK III".

La prima "uscita in forze" della Scuderia sarà invece il prossimo mese, quando un "bel numero di equipaggi" parteciperanno alla quindicesima edizione della Franciacorta Historic, gara internazionale di Regolarità Classica ACI Sport per Auto Storiche che si terrà ad Adro, in provincia di Brescia, venerdì 8 e sabato 9 aprile 2022.