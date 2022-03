FdI Biella, al via la campagna di tesseramento 2022

Così il Segretario Provinciale Cristiano Franceschini:

“Siamo contenti del lavoro svolto nell’anno 2021, in provincia le iscrizioni sono più che triplicate. Dopo questo grande successo vi informo che Fratelli d’Italia ha aperto la nuova campagna adesioni per l’anno 2022. Quest’anno, con la preziosa collaborazione della nostra classe dirigente, conto di coinvolgere molti di coloro che non si sono mai impegnati in politica, nella convinzione che la chiarezza , la coerenza e la serietà del nostro progetto politico possa essere la casa di tutti coloro che si sentono realmente alternativi alla sinistra e ai 5stelle. L’adesione a FdI resta un irrinunciabile elemento di appartenenza a una comunità di cui si condividono valori, progetti e obiettivi. Siamo dalla parte degli Italiani. Iscriversi non vuol dire solo ricevere una tessera, vuol dire essere parte di qualcosa, vuol dire crederci, vuol dire essere coerenti, vuol dire essere italiani! ”Fratelli d'italia è pronta. Fratelli d'Italia c'è”.